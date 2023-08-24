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Türkiye'den Irak'ta enerji hamlesi
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24 Ağustos 2023 Perşembe 19:46:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 19:46:00

Türkiye'den Irak'ta enerji hamlesi

Kaynak: AA

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını belirtti

IKBY Başbakanı, X sosyal medya platformu hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar ile Erbil'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Ceyhan üzerinden yeniden başlatılmasının önemi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Barzani, görüşmede, enerji iş birliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ikili ticareti artırmanın ek yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar da X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Enerji alanındaki iş birlikleri başta olmak üzere güncel meseleleri görüşmek için bugün Erbil'deyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrolden doğal gaza, enerjinin tüm alanlarında arz güvenliğimize katkı yapacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Etiketler : ırak türkiye enerji
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