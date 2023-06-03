Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı

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03 Haziran 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 11:30:00

Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinin ve 1000'e yakın kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Hindistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e yükseldi

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada 288 kişi yaşamını yitirmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı tren kazası hindistan başsağlığı mesajı
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