23 Haziran 2020 Salı 16:11:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 16:11:00
Türkiye'den Fransa'ya sert tepki!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olarak yine NATO'ya şikayette bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" ifadeleri kullanıldı.