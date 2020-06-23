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23 Haziran 2020 Salı 12:36:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 12:36:00

Macron'dan küstah tehdit: Tavrımız sert olacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küstah sözler sarf ederek, "Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz" dedi. Türkiye'ye boş tehditler savuran Macron, "Erdoğan'a açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve tavrımızın sert olacağını söyledim" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter'e karşı savaş veren meşru hükümetin yanında yer alan Türkiye'ye karşı skandal ifadeleri kullanarak, " "Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz" dedi.

"TÜKİYE'YE TAVRIMIZ SERT OLACAK"

Türkiye'ye içi boş tehditlerle gözdağı vermeye çalışan Macron, "Erdoğan'a açıkça Türkiye'nin Libya'da bugün çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında altına girdiği bütün taahhütleri çiğnediğini söyledim. Tavrımız sert olacak" dedi.

"MISIR'IN LİBYA'YA MÜDAHALE ETME HAKKI VAR"

Macron, Mısır Cumhurbaşkanı darbeci Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri sorulunca, "Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur" dedi.

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