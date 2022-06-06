Türkiye'den enerji hamlesi!

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06 Haziran 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 17:00:00

Türkiye'nin 10 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurmasının 30. yılı Ankara'da kutlandı

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bu savaşın bir yansıması olarak Avrupalı dostlarımızın enerji krizinden daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu konuları gerek lojistik gerek enerji konularını görüşmek için Kazakistan ve Türkmenistan'la da yakında üçlü toplantılar gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerde 2021'de 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydederek, "Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerimizin 30. Yılı Resepsiyonu"na katıldı. Ortak Avrasya coğrafyasında halklar arasında yüzyıllara dayanan bir dostluğun olduğuna değinen Çavuşoğlu, bağımsızlıklarının ardından Türkiye'nin bu ülkelerle diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Avrasya bölgesinin birçok açıdan dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Maalesef son dönemde bir dizi sınamayla karşı karşıyayız. Ukrayna Savaşı, hepimizi kökten etkiliyor. Savaşın en başında savaşa karşı olduğumuzu net bir şekilde açıkladık. Bir yandan Ukrayna'ya maddi ve manevi destek verirken diğer yandan diplomatik çözümü kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevi üstleniyoruz. Elbette adil bir barış, tarafların iradesine bağlı ama Türkiye olarak biz gereken desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"AVRUPALI DOSTLARIMIZIN ENERJİ KRİZİNDEN DAHA AZ ETKİLENMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Çavuşoğlu, gıda krizinin çözümü için de yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba ile sürekli temas halindeyiz. Keza bu savaşın bir yansıması olarak Avrupalı dostlarımızın enerji krizinden daha az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda özellikle Azerbaycan da çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu konuları gerek lojistik gerek enerji konularını görüşmek için Kazakistan ve Türkmenistan'la da yakında üçlü toplantılar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat penceresinin aralandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kafkaslarda bu fırsatın kaçırılmamasını temenni ediyoruz. Can Azerbaycan'ın bu konuda attığı adımları da destekliyoruz" dedi.

"DAHA FAZLA TİCARET VE YATIRIM İÇİN KAFKASYA VE ORTA ASYA'NIN ÇEVRE COĞRAFYALARLA BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Dost ve kardeş ülkelerle ekonomik ilişkilerde 2021'de 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bu dost ve kardeş ülkelerde 11 bine yakın firmamız faal durumda. Müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği projelerin değeri 110 milyar doları aşmış durumda. Daha fazla ticaret ve yatırım için Kafkasya ve Orta Asya'nın çevre coğrafyalarla bağlantısını güçlendirmemiz gerekiyor. Hazar geçişli, Doğu-Batı-Orta Koridor girişimimiz bu bağlamda stratejik önem taşıyor. Azerbaycan'la Gürcistan'la ve biraz önce de söyledim yine Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la bu konuları görüşmeye devam edeceğiz. 27 Haziran'da Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı da gerçekleştireceğiz."

Etiketler : 10 ülkeyle diplomatik ilişkiler Azerbaycan Belarus Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Tacikistan Türkmenistan
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