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Türkiye'den Afganistan'a kız çocukları için "eğitim" çağrısı
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24 Mart 2022 Perşembe 01:05:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 01:05:00

Türkiye'den Afganistan'a kız çocukları için "eğitim" çağrısı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılarak her yaşta kız çocuğunun eğitimine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik yapılan kısıtlamayla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

"AFGAN HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

"Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

Etiketler : türkiye afganistan eğitim çağrısı kız çocukları
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