Türkiye'de vaka sayısı 8 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.