Türkiye'de vaka sayısı 8 binin üzerinde
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de yaşanan koronavirüs vakası ile ilgili paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 8 bin 738 yeni vaka, 681 yeni hasta tespit edildi. 166 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.
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