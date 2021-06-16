16 Haziran 2021 Çarşamba 19:48:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 19:48:00
Türkiye'de vaka sayısı 6 binin üzerinde
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 6 bin 221 yeni vaka, 548 yeni hasta tespit edildi. 71 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.