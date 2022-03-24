24 Mart 2022 Perşembe 20:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 20:24:00
Türkiye'de vaka sayısı 16 binlerde
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.
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