Türkiye'de vaka sayısı 16 binlerde

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.