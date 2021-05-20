20 Mayıs 2021 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 20:08:00
Türkiye'de günlük vaka sayısında düşüş devam ediyor
Türkiye'nin 20 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte 9 bin 385 yeni vaka, 856 yeni hasta tespit edildi. 207 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
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