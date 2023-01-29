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29 Ocak 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 18:00:00

Türkiye'de geçen yıl 413 fuar düzenlendi

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, geçen yıl yurt içinde 413 fuar düzenlendiğini açıkladı. En çok ilgi görenler kitap fuarları oldu.

TOBB'dan yapılan 2022 yılı fuar istatistiklerine ilişkin açıklamaya göre, fuarların 407'si ihtisas fuarı, 6'sı genel fuar olarak gerçekleşirken, bunların 286'sı ulusal, 127'si uluslararası fuar olarak organize edildi.

Sektörel bazda bakıldığında en fazla etkinlik 61 fuarla tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında gerçekleştirildi.

Fuarlarda, toplam ziyaretçi sayısı 845 bin 91'i yabancı olmak üzere 18 milyon 881 bin 296'ya ulaştı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ KİTAP FUARLARINA

En fazla ziyaretçi, 6 milyon 522 bin 470 kişi ile kitap, süreli yayın alanındaki fuarlarda görüldü. Bunu, 3 milyon 725 bin 946 ziyaretçiyle tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlar izledi.

Düzenlenen 413 fuara, toplam 56 bin 306 katılımcı iştirak etti. 13 bin 184 doğrudan ya da dolaylı yabancı katılımcı fuarlarda yer aldı.

Fuarların organize edildiği şehirler açısından bakıldığında İstanbul 171 fuarla ilk sırada yer aldı. Bu ili 31 fuarla Antalya ve 29 fuarla İzmir takip etti.

Etiketler : türkiye odalar ve borsalar birliği fuar ziyaretçi
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