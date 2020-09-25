Türkiye'de denemeleri başlayan koronavirüs aşısında tarih belli oldu

Çinli ilaç şirketi SinoVac, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "CoronaVac" isimli potansiyel aşının 2021 başında kullanıma hazır hale gelebileceğini duyurdu. CoronaVac, Türkiye'de insanlar üzerinde denenen ilk potansiyel Kovid-19 aşısı olmuştu.



Çinli SinoVac şirketi, üçüncü aşama klinik denemeleri süren "CoronaVac" isimli koronavirüs aşısının gelecek yıl başında hazır olmasını beklediklerini bildirdi.

Şirketin üst yöneticisi Yin Vendong, geliştirilen potansiyel aşının henüz ciddi bir yan etkisine rastlanmadığını ifade ederek, aşıyı ABD, AB ve diğer ülkelere dağıtmayı amaçladıklarını söyledi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI DA AŞIYI DENEDİ

AA'da yer alan habere göre, Çin hükümetinin 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan aşı adayının acil durum kullanımına izin verdiğine dikkat çeken Yin, kendisi de dahil şirket çalışanlarının yüzde 90'ının, olası bir salgının üretim faaliyetini etkilememesi için deneme aşamasındaki aşıyı yaptırdığını açıkladı.

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.

TÜRKİYE'DE KLİNİK DENEMELERİNE BAŞLANAN İLK AŞI ADAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, CoronaVac adlı aşı adayının Hacettepe Üniversitesinde görevli 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde test edilmeye başlandığını duyurmuştu. CoronaVac, Türkiye’de insanlar üzerinde denenen ilk potansiyel Kovid-19 aşısı olmuştu.

Bakan Koca, aşı adayının ilk başta 1200 sağlık çalışanı üzerinde deneneceğini, devamında denek sayısının 12-13 bine çıkarılmasının planlandığını ifade etmişti.