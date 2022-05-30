VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönmesini öngörmüyor
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Çin'e ait 30 savaş uçağı, Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi
Türkiye'de 908 yeni vaka tespit edildi
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki
12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Biden, Ukrayna için uzun menzilli füze iddialarını yalanladı!
İçişleri'nden maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarında devam edecek
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
iPhone 14'te hayal kırıklığı
Cilo'da 40 yıl sonra festival
Van Gölü'nde paraşüt keyfi
Polislerin bahar pikniği şenliği
Nikah için 6 yıl Trabzon'un şampiyonluğunu beklediler
Şan eğitimi alıyor
Dadı arayışında
2. sezona devam kararı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Azerbaycan'da TEKNOFEST rüzgarı esti
Türkiye'nin Önderleri ilk mezunlarını verdi
3600 ek gösterge düzenlemesi tamam
İyileşiyorum
30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:51:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:53:00

Türkiye'de 908 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.

Vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında seyretmesiyle dün toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanıyor.

147 MİLYON 728 BİN 185 DOZ AŞI UYGULANDI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 728 bin 185 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu
4 ay Urla'da kalacak

4 ay Urla'da kalacak
Caretta yuvalarına kafesli koruma

Caretta yuvalarına kafesli koruma
Final 20 Ağustos'ta

Final 20 Ağustos'ta
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Roman'dan ilk adımlar

Roman'dan ilk adımlar
Sosyal medyayı şaşkınlıkla izliyorum

Sosyal medyayı şaşkınlıkla izliyorum
Şiddet yok anlaşamadık

Şiddet yok anlaşamadık
Tedavisi devam ediyor

Tedavisi devam ediyor
Pijamalı performans

Pijamalı performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX