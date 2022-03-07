VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez duyurdu! 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Türkiye'de 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
Pınar Gültekin'in katili Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
MEB'den okullara koronavirüs rehberi
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Rusya ile Ukrayna arasında 3. tur müzakereler başladı!
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AB, Ukrayna'da savaşın durması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istiyor
Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Millet olarak biriz, beraberiz
Yunanistan'daki PKK kampından görüntüler!
"Yağ stoku bitmiştir" diyenler bu ülkeye ihanet ediyor
"Rusya Esed'den paralı asker alıyor"
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi
ABD'den gözdağı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
07 Mart 2022 Pazartesi 21:29:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 21:29:00

Türkiye'de 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 COVID-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 48 bin 178 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Ben değil onlar terketti

Ben değil onlar terketti
Aşık olduğu karaktere hayat veriyor

Aşık olduğu karaktere hayat veriyor
Hollywood'ta setten kovulmuş

Hollywood'ta setten kovulmuş
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi

Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi
Devletimiz sağ olsun

Devletimiz sağ olsun
İtalyan dizisinde Türk polisi

İtalyan dizisinde Türk polisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER