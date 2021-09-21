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21 Eylül 2021 Salı 21:10:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 21:18:00

Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayısı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de Son 24 saatte 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 361 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

"Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz."

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 106 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 956 bin 452'si birinci doz, 42 milyon 536 bin 503'ü ikinci doz, 9 milyon 930 bin 890'ı üçüncü doz olmak üzere 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Etiketler : bakan koca vaka sayısı sağlık bakanlığı türkiye
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