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16 Mart 2022 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 21:00:00

Türkiye'de 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi, 118 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı.

118 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 146 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 336 bin 317'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Türkiye vaka sayısı sağlık bakanlığı
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