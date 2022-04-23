Türkiye'de 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.
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