VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Türkiye'ye teşekkür ederim
Bakan Çavuşoğlu Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Müdahale sürüyor
Seçim kanunu TBMM'den geçti
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Türkiye'de 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
Mani Yolu'nda hasret dile geliyor
Okulun 161. öğrencisi uykucu
Cami 8 defa soyuldu, imam bunalıma girdi
Başkan Erdoğan talimat verdi
31 Mart 2022 Perşembe 19:35:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 19:36:00

Türkiye'de 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs Tablosu
Candan ziyafet

Candan ziyafet
Gülben şıklığı

Gülben şıklığı
Yabancı konuklardan yoğun ilgi

Yabancı konuklardan yoğun ilgi
Tarkan tatil sezonunu açtı

Tarkan tatil sezonunu açtı
Baba acısını takipçileriyle paylaştı

Baba acısını takipçileriyle paylaştı
Samsak Döveci rekor kırdı

Samsak Döveci rekor kırdı
Arena'da ilk konser

Arena'da ilk konser
Projeleri okuyor

Projeleri okuyor
Galada ‘Uysallar'

Galada ‘Uysallar'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER