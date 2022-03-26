VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu
Biden'dan Putin'e: O bir kasap
Lviv'de yakıt deposuna 2 güdümlü füzeyle saldırı
Türk-Alman tekstil mühendislerinden iş birliği
Çin'de düşen uçakta kurtulan olmadığı kesinleşti
Bakan Yanık: Kadına yönelik suçların cezası ağırlaşacak
Türkiye de tedarik zincirinin merkezinde
Ukrayna: Saldırılarda 136 çocuk öldü
Onbir Ayın Sultanı Ramazan, 2 Nisan'da başlıyor
Milli savaş uçağının motoru yerli olacak
ABD'nin Delaware eyaleti ramazan ayını resmen tanıyan tasarıyı kabul etti
Yeni proje heyecanı
Yıllardır uğurlu saatini arıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da hırsız şoku
Duyarlı vatandaştan insanlık dersi
Fanatik berberden kampanya: Tıraş ol bileti kap!
Dikkat eksikliği şampiyonluk getirdi
Evini 46 can dostla paylaşıyor
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı
TikTok akımına Reddit de kapıldı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Saray mutfağına girdi
Bahara merhaba
26 Mart 2022 Cumartesi 21:42:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 21:42:00

Türkiye'de 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de korona virüsünden 70 kişi daha öldü, 13 bin 849 kişide de virüs tespit edildi.

Son 24 saatte 267 bin 848 test yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı. 70 kişi ölürken, 17 bin 673 kişi de iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye korona virüs
Biz hep bahardık

Biz hep bahardık
Arabeskçi olacak

Arabeskçi olacak
Aşk yok arkadaşlık var

Aşk yok arkadaşlık var
Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı

Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı
Kızım istedi söyledim

Kızım istedi söyledim
İşim tutmasada takılmıyorum

İşim tutmasada takılmıyorum
Anne Bengü tek başına tatilde

Anne Bengü tek başına tatilde
‘Yanlış Anlama 2' geliyor

‘Yanlış Anlama 2' geliyor
Yılbaşında yeni aşk

Yılbaşında yeni aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER