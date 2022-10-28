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28 Ekim 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 16:00:00

"Türkiye Yüzyılı"... Başkan Erdoğan: Biz eserlerimizle, 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi"ni açıklayacağı Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Biz eserlerimizle, 20 yıldır neler yaptıklarımızı konuşuyoruz. Bundan sonra da neler yapacağız birazdan da bunları açıklayacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.

Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti.

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"-Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyorsunuz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık biliyorsunuz."-

Tanıtım programında yeni dönemde neler yapılacağını anlatacağını bildiren Erdoğan, "Fakat 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, gençlere, kadınlara, parti teşkilatına inandığını vurguladı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye yüzyılı arena
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