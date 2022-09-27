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27 Eylül 2022 Salı 11:44:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 11:44:00

Türkiye Yunanistan'a karşı çıkarlarını savunacak

Kaynak: Star Gazetesi

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Yunanistan'ın çizmeyi aşan hareketlerine Başkan Erdoğan kürsüden net cevap verdi, 'Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında da manşetlere taşındı.

Yunanistan sahte mağdur maskesinin ardına sığınarak Türkiye'ye yönelik manipülasyonlarını sürdürüyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, 'aktif değil hangarda' dedikleri Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atılması, Ege'yi mülteci mezarlığı haline getirmeleri, her fırsatta içi boş iddialarla dünyanın gözünde Türkiye'yi saldırgan olarak göstermeye çalışmaları ve sayılabilecek birçok daha olayın üzerine Yunanistan bardağı taşıran son hamleyi yaptı. Midilli ve Sisam adalarına ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçlar sevk edildi. Türkiye'nin İHA'ları ABD ve Yunanistan'ın hukuk dışı sevkiyatını görüntüledi.

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

"TÜRKİYE, GERGİNLİKLER ARASINDA YUNANİSTAN'A KARŞI ÇIKARLARINI SAVUNMA SÖZÜ VERDİ

Spectrum News, adlı site Erdoğan'ın konuşmalarını manşete taşıyarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı haklarını ve çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağı konusunda uyardı." dedi.

Haberde Yunanistan'ın imza attığı provokasyon başlıklarına da değinildi. Adalara yapılan silahlandırma girişiminden başlayarak, "Yunanistan, Akdeniz'in bölgelerinde keşif amaçlı sondaj hakları konusunda 2020'de gerginlikleri alevlendirdi" denildi. Aynı haberde, NATO kuralları gereği 'düşmanca' hareket olan F-16'lara 'kilit' atıldığı gerçeği de paylaşıldı.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN DENGİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Atina'ya kürsüden verdiği cevap Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınakların Türkiye'yi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil, asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir. Netice itibarıyla her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini, elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız, bu da iyi biline." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Doğu Akdeniz TÜRKİYE YUNANİSTAN
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