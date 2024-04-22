Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başkanı Sudani ile görüştü. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reşid ile yaptığı görüşmede Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı.
Başkan Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başladı.
Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Bağdat'a geldi.
"IRAK TERÖRDEN ARINDIRILMALI"
Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Irak'a resmi ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzaladı.
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