VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kapı Eşiği Etkisi Nedir?
Başkan Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
Podcast dinlemenin 6 faydası
Irak'a tarihi ziyaret: Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı
23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti
Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor
22 Nisan 2024 Pazartesi 16:32:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 16:32:00

Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başkanı Sudani ile görüştü. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reşid ile yaptığı görüşmede Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu anlaşması imzalandı.

Başkan Erdoğan, yerel seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerine başladı.

Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Bağdat'a geldi.

"IRAK TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Irak'a resmi ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nı imzaladı.

Etiketler : başkan erdoğan ırak kalkınma yolu projesi türkiye
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX