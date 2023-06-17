Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

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17 Haziran 2023 Cumartesi 13:54:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 13:54:00

Türkiye, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını lanetledi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

38'İ ÖĞRENCİ 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye uganda terör saldırısı
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