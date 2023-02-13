Türkiye Şeyma hemşireyi konuşuyor... Deprem anında hastalarına koştu
Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te bir hastanede görev yapan Hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için canını hiçe saydı. O anlar hastanenin kamerasına yansıdı.
10 ili etkileyen deprem anında hastanede nöbetçi olan Şeyma hemşire, kendi canından önce hastalarını düşündü.
Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.
Binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi.
O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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