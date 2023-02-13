VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan gelen yardımlar Türkiye'ye ulaştı... Hava koridoru devam edecek
Türkiye Şeyma hemşireyi konuşuyor... Deprem anında hastalarına koştu
Pentagon açıklama yapacak... ABD ordusu tanımlanamayan bir cismi düşürdü
Asrın felaketinde 8. gün... Zamana karşı yaşam mücadelesi devam ediyor
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Bakanlık deprem mağduru çiftçilere destek için kırsalda
Formosat-5 Türkiye için devrede! Güvenli alanlar saptandı
Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılmayacak
Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları
JÖH'ler 60 saat sonra bir çocuğu enkazdan kurtardı
"Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası" iddiasına yalanlama
160 saat sonra gelen kurtuluş... Madenciler tahkimat yaparak ulaştı
Sismik izolatörün önemi bir kez daha ortaya çıktı
Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı
Baykar'dan depremzedelere 1000 konut bağışı
Tüm Türkiye tek yürek, tek bilek... Ahmet Yenilmez'den asrın felaketi sonrası birlik vurgusu
10 ilde GSM operatörleri 1 ay ücretsiz
Taşla duvara vurarak kurtuldu... 159. saatte sağ çıkartıldı
Sosyal medyada 'baraj patladı' yalanını yaymıştı... Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı
Osmaniye'de acil yıkılması gereken 152 binayla ilgili süreç başlatıldı
Gazze'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi
HSK, depremin ardından yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin karar aldı
Bakanlıktan depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama
13 Şubat 2023 Pazartesi 01:49:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 01:49:00

Türkiye Şeyma hemşireyi konuşuyor... Deprem anında hastalarına koştu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan Hemşire Şeyma Alakuş, deprem anında dışarı kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için canını hiçe saydı. O anlar hastanenin kamerasına yansıdı.

10 ili etkileyen deprem anında hastanede nöbetçi olan Şeyma hemşire, kendi canından önce hastalarını düşündü.

Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.

Binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi.

O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler : şeyma alakuş hemşire deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX