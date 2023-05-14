Türkiye seçimini yaptı... İşte oy oranları
Sandıkların kapanmasıyla birlikte sonuçlar gelmeye başladı. Türkiye, tercihini yaptı. İşte il il oy oranları...
Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü.
64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar gelmeye devam ediyor.
İŞTE SONUÇLAR
Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde %99,40'i açıldı.
Cumhurbaşkanı adaylarının oranları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 49,40
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 44,96
Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5,20
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