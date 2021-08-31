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Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı
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31 Ağustos 2021 Salı 13:33:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 13:33:00

Türkiye Müberra Öztürk'ü konuşuyor! Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı Müberra Öztürk oldu

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Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi olan Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alarak mezun oldu. Okulu 5'inci olarak bitiren Teğmen Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı oldu.

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından, Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olarak eğitimine başlamıştı.

Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'yle Öztürk, Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun oldu.

DİPLOMASI YAŞAR GÜLER'DEN

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı. İsminin anons edilmesinin ardından sahneden inen Güler, Teğmen Öztürk'e diplomasını takdim etti.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmıştı. İsteyen kadın subaylar ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açılmıştı. Uygulama askeri öğrencileri de kapsıyor.

Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz isimli bir öğrenci de başörtülü olarak kabul edilmişti.

MÜBERRA ÖZTÜRK KİMDİR?

Kara Harp Okulu'nu 5. olarak olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk, 1999 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğdu. Seyfi ve Emine Öztürk'ün 8 çocuğundan 8.inci olarak dünyaya gelen Öztürk ilk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

Etiketler : Kara Harp Okulu Müberra Öztürk ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk
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