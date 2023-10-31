VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
LGS tarihi belli oldu
31 Ekim 2023 Salı 07:57:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 07:57:00

Türkiye, İsrail'i savaş suçlusu ilan edilecek

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz” açıklamasıyla gözler Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki süreci nasıl işleteceğine çevrildi. Türkiye, insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'a Roma Tüzüğü'nün 15/1 maddesi uyarınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde "İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz" açıklamasının ardından gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için doğrudan devlet olarak başvuru yapamıyor. Sabah'ın haberine göre, Buna karşılık hükümet de sivil toplum kuruluşları da insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'a Roma Tüzüğü'nün 15/1 maddesi uyarınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapabilecek.

ÇOK SAYIDA KANIT VAR

Türkiye'nin bu prosedürü işleteceği öngörülüyor. Savaş suçu için öldürülen çocuklar, yasaklanmış fosfor bombasının kullanılması, hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalanmasının yanı sıra İsrail'in, BM Genel Kurulu'nda alınan acil insani ateşkes kararına uymaması yeterli kanıt olabiliyor. UCM, uluslararası ilgiye mazhar en ciddi suçlar olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ile saldırı suçunun faillerini yargılamak ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla kurulan ilk daimi uluslararası ceza mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak için "gözle görülür çaba" göstermesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ERDOĞAN AÇIKLAMASI İSRAİL SUÇ DUYURUSU
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX