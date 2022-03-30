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30 Mart 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 18:04:00

Türkiye için sevindiren gelişme! Son 'uçan kale' de envantere girdi

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin üretiminde ortak olduğu A400M Projesi kapsamında üretilen 10'uncu ve son uçak da envantere girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" filosu tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin de tasarım ve üretiminde ortak olduğu A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağın da envantere girdiğini duyurdu.

TÜRKİYE, 6 KATILIMCI ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi konumunda. Türkiye, ilk uçağını 2013'te teslim almıştı.

Etiketler : Savunma İsmail Demir Türk Silahlı Kuvvetleri
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