Türkiye gün sayıyor... Mega projelerde sona doğru!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Türkiye Yüzyılı programı kapsamındaki mega projeler de hızla devreye sokuluyor. Bunlardan en önemlisi, İstanbul Finans Merkezi, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz doğalgazı ve Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli. İşte detaylar...

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI AÇILACAK

İstanbul-Ankara yolculuğunu 80 dakikaya düşürecek süper hızlı tren yatırımına başlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas hattımızı 1 hafta sonra açıyoruz. 26 Nisan'ı hedefledik. Dünyanın mega projelerinden biri. Maliyet değeri 70 milyar lira. 2 saatte Ankara'dan Sivas'a gidecek. Hızlı tren faklı bir konfor. Bu konforu yurdumuza yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Kargo taşımacılığında ise demiryolunun kullanımı düşük. Yüklerin yüzde 90'ı deniz yoluyla taşınıyor."

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ AÇILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi'nin yarın açılacağını belirtti.

100 BİN ZİYARETÇİ KAPASİTELİ

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlayacak alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. 5 yıldızlı otel ise 325 odayla hizmet verecek.

KARADENİZ GAZINDA SONA GELİNDİ

Karadeniz gazı, 20 Nisan'da karaya çıkıyor. Mayıs başında vatandaşa ulaşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğalgazımızı çıkarıyoruz" müjdesiyle Türkiye çifte bayramı kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı haftaya perşembe günü Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak. Mayıs ayı başı itibarıyla hanelere ulaşmaya başlayacak doğalgaz ile ilgili müjdeler ise törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Başkan Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışında "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre, ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" diyerek çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi.

SİSTEME VERİLECEK

Tören öncesi gazın karaya ulaşacağı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin ise, "Teknik testler safha safha devam ediyor. 8 binden fazla iş kalemi tek tek test edildi. Eksikler ve arızalar giderildi. Karaya ham gaz getirildikten sonra içindeki yabancı bileşenlerden ayrılıp devreye alınması ile ilişkili artık kalibrasyon ve nihai test işlemleri devam edecek. Sonra da gazı devreye bağlamış olacağız. Mayıs başında sisteme verilecek" dedi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ AY SONUNDA DEVREYE SOKULUYOR

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınacak.

YENİ ZİGANA TÜNELİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen, hizmete girdiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor.