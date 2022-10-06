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06 Ekim 2022 Perşembe 15:58:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 15:58:00

Türkiye düşmanı KKTC'li vekile AK Parti'den tepki: Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz' dedi.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve HDP'li vekillerle yakın ilişkileri bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletveki Doğuş Derya, vekillere yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

AK PARTİ'DEN TÜRKİYE DÜŞMANI KKTC'Lİ VEKİLE TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "KKTC Meclisi'nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka birşey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir...Kuşkusuz bu zihniyet KKTC'yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Yunanistan KKTC Ömer Çelik Doğuş Derya
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