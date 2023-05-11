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11 Mayıs 2023 Perşembe 23:55:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 23:55:00

Türkiye Balkanlardaki öğrencilere burs imkanı sağlayacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığının, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları düzeyinde uluslararası öğrenci alımına yönelik farklı branşlarda burslu öğrenci okutulması süreci, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da tanıtıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, burs programı hakkında bilgi verdi.

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya ve Ordu illerinde meslek programlarına müracaat edilebileceğine işaret eden Atay, "Teknik kalitesi yüksek ve çok geçerli alanlarda meslek eğitimi almak isteyen Arnavut gençleri, Arnavut kardeşlerimizi burada başvurmaya çağırıyorum, davet ediyorum. İyi bir imkandır, sadece Arnavutluk değil Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşlarına da açık olacak dolayısıyla Balkanlar'da bir imkan sunuyoruz" diye konuştu.

"8. SINIFI BİTİRENLER BAŞVURMALI"

Atay, 8'inci sınıfı bitirenlerin buralara başvurmaları çağrısında bulunarak, barınmaları, Türkiye'deki sağlık giderleri, ilk gidiş geliş uçak biletleri, günlük harcamaları, eğitim-öğretim giderlerinin hepsinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanacağını söyledi.

BAŞVURULAR 26 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Burs programına başvurular 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

Başvurular www.tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılabilecek. Burs programı kapsamında 4-9 Haziran tarihlerinde Arnavutluk'ta Arnavutça yazılı sınav yapılacak.

Başvuru işlem basamakları ve programlar hakkında www.mtegm.meb.gov.tr ve www.ytb.gov.tr adresinden bilgi alınabilecek.

Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin [email protected] e-posta adresinden veya www.tiran.meb.gov.tr adresinden bilgi talebinde bulunulabilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, maden teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, tarım, yenilenebilir enerji teknolojileri ve yiyecek-içecek hizmetleri alanlarında burs imkanı sağlayacak.

Etiketler : Türkiye MEB milli eğitim bakanlığı
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