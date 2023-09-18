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Türkiye, Afganistan'a yardım malzemesi gönderdi
18 Eylül 2023 Pazartesi 18:48:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 18:48:00

Türkiye, Afganistan'a yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: AA

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Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Kabil'e indi. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Doğrukol, Türk hükümeti tarafından gönderilen yardımların Afganistan'ın acil ihtiyaç duyulan bölgelerine ulaştırılmasının planlandığını ve böylelikle Türkiye'nin başta çocuklar ve ağır hastalar olmak üzere Afgan halkına sunulan sağlık hizmetlerine katkı sunmuş olacağını söyledi.

Türkiye'den Afganistan'a gönderilen tıbbi yardım malzemeleri başkent Kabil'e ulaştı.

Taliban'ın geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Türkiye'den Afganistan'a 18 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Söz konusu yardımları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait (TSK) askeri kargo uçağı yerel saatle 15.00 sularında Kabil Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve yardımlar burada Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Yardımların ağırlıkla cerrahi operasyon malzemeleri, sterilizasyon malzemeleri, maske, çeşitli tıbbi cihaz ve ünitelerden oluştuğu kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Doğrukol, Türk hükümeti tarafından gönderilen yardımların Afganistan'ın acil ihtiyaç duyulan bölgelerine ulaştırılmasının planlandığını ve böylelikle Türkiye'nin başta çocuklar ve ağır hastalar olmak üzere Afgan halkına sunulan sağlık hizmetlerine katkı sunmuş olacağını söyledi.

Uluslararası toplumun Afganistan'daki insani ihtiyaçlara odaklanması gerektiğini kaydeden Doğrukol, Türkiye'nin son iki yılda özellikle "İyilik Trenleri" ile Afganistan'a büyük miktarda yardım ulaştırdığını belirtti.

Doğrukol, "Türkiye'nin Afgan halkıyla dostluğu çok uzun bir tarihe dayanıyor. İki halkın kardeşliği, özellikle böyle zorlu zamanlarda dayanışma olarak somut hale geliyor ve bu dayanışma her şeye rağmen devam edecektir." ifadelerini kulland

Etiketler : türkiye yardım afganistan
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