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23 Mayıs 2023 Salı 10:26:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 10:26:00

Türkevi'ne alçak saldırı... Saldırganının görüntüleri yayınlandı

Kaynak: AA

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Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor.

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası dün saldırıya uğramıştı. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor.

NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.

Etiketler : New York Polis Departmanı Türkevi şüphelinin görüntüleri
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