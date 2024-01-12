Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesinde

Türkiye standının önünden gelip geçen ziyaretçiler ve başka ülkelerin firmalarının temsilcileri Türkiyeden girişimcilerin ürünlerini ilgiyle takip ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Türk girişimcinin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Bundan sonra iş, hayal kurmaya ve bunu hayata geçirmek için adım atmaya kalıyor.

50 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı

Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES Fuarı'na katılmaya hak kazanan 50 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı.

150'nin üzerinde ülkeden teknoloji şirketlerinin katıldığı fuarda, Türk start-up'lar, dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikleti, dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu, görme engelli çocuklar için akıllı baston ve kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren girişimin de aralarında bulunduğu yenilikçi ürünlerini ilk kez tüm dünyaya tanıtıyor.

Las Vegas'ta CES 2024'te Türkiye'den girişimciler, ürünlerini sergiliyor

CES 2024 Türkiye Pavilyonu'nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan 50 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

Türkiye Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; dünyanın ilk elektrikli çocuk bisikletinden dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek platformu ve görme engelli çocuklar için akıllı baston girişimine; kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişimden giyilebilir teknolojiler, endüstriyel tasarım, dijital lojistik, insansız hava aracı, mobil oyun, e-ticaret için hızlı teslimat çözümleri, ebeveynlerin çocukları için güvenli mobil bakıcılarla buluştukları platform, eğitim teknolojileri, elektronik ve otomasyon çözümlerine kadar yenilikçi teknoloji ürünleri bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Türk girişimciye CES 2024 yolunu açtı

ABD'nin Las Vegas şehrinde 9-12 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'de (Consumer Electronic Show), Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı'nın iş birliği ile CES 2024 Türkiye Pavilyonu kuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türk teknoloji girişimcileri, paydaş ve temsilcilerden oluşan 150 kişilik CES 2024 Türkiye Heyeti fuara güçlü bir katılım sağlıyor.