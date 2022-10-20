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20 Ekim 2022 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 16:40:00

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yayın organlarına yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

MSB'DEN "TSK'NIN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI" İDDİALARINA YALANLAMA

MSB tarafından kimyasal silah iddialarına ilişkin, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'nın terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekat ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında, sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur."

Açıklamada, TSK'nın, terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlı olduğunun altı çizildi.

Etiketler : pkk türk tabipleri birliği soruşturma
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