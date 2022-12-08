Türk STK'lardan Almanya'nın çifte vatandaşlık planına destek

Almanya'da federal hükümetin vatandaşlık yasasına ilişkin reform planları siyasetin gündemine oturdu.

TRT Almanya Temsilciliği'ne konuşan Türk STK yöneticileri, Türk vatandaşlarına da çifte vatandaşlık hakkının tanınmasına yönelik planları desteklediklerini açıkladı.

Almanya'da halihazırda çifte vatandaşlık mümkün olsa da bu haktan sadece AB vatandaşları istifade edebiliyor. Fas ve İran gibi bazı ülkeler için varolan istisnai uygulamalar nedeniyle bu ülkelerin vatandaşları da aynı zamanda hem Alman vatandaşlığına, hem de kendi ülkelerinin vatandaşlığına sahip olabiliyor.

TÜRKLERE ÇİFTE VATANDAŞLIK ENGELİ

Ülkedeki milyonlarca Türk ise çifte vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmış durumda. Yasal şartların yerine getirilmesi durumunda 2000 yılından sonra dünyaya gelen Türklerin çifte vatandaşlık hakkı bulunsa da, 2000 yılından önce doğanların Alman vatandaşlığını alabilmek için Türk vatandaşlığından feragat etmeleri gerekiyor.

Hükümetin hayata geçirmek istediği reform ile gelecekte çifte vatandaşlığın istisnasız herkes için mümkün olması bekleniyor. Aynı zamanda 67 yaşından büyük Türkler için de önemli bir yasal değişiklik gelebilir. Buna göre bu yaş grubundakilerde Alman vatandaşlığının verilmesi için eskisi kadar yüksek seviyede bir dil yeterliliği şartı aranmayabilir.

UID, MÜSIAD VE NETU'DAN DESTEK

TRT Almanya Temsilciliği'ne konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, mevcut yasal düzenlemenin çok yanlış ve haksız olduğunu ifade etti.

"Türklere mutlaka çifte vatandaşlık verilmeli" diyen Kuş, bu hakkın Türklere verilmemesinin insanların ülkeye karşı duydukları aidiyet duygusunu azalttığını söyledi. UID Genel Başkanı, Türkler dışında birçok yabancı uyruklu insanın çifte vatandaşlık hakkına sahip olmasını adaletsizlik olarak değerlendirdi.

MÜSİAD Berlin Yönetim Kurulu Danışmanı Suat Bakır da uygulanması beklenen reform planlarını destekliyor.

Bunca yıl Türk vatandaşlığını bırakmak istemeyen insanlara neden çifte vatandaşlık verilmiyor ki?" diye soran ekonomist, Türklerin bu konuda ayrımcılığa uğradıklarını hissettiğini sözlerine ekledi.

"ÇİFTE VATANDAŞ OLAMAYAN BİR TÜRK, KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYOR"

Hükümetin reform planlarına karşı olan muhalefeti eleştiren Bakır, muhalefet, çifte vatandaşlığın uyuma engel olduğunu söylüyor halbuki 20, 30, 40 yıldır çifte vatandaş olamayan bir Türk, kendini dışlanmış hissediyor" dedi.

Avrupa Türk İş Adamları Birliği NETU'nun yöneticisi Önder Coştan da çifte vatandaşlığa yönelik planları desteklediklerini belirtti.

"Benim en fazla problem olarak gördüğüm, bunun Alman iç siyaseti için malzeme olarak kullanılması. Bundan kaçınılması gerekiyor" diyen Coştan, çifte vatandaşlığın bir doğal hak ve Alman toplumu için zenginlik olduğu kanaatinde.