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14 Nisan 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 15:45:00

Türk medyasının refleksi uluslararası boyuta taşıdı!

Kaynak: AA

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Anadolu Yayıncılar Federasyonunun (AYF), İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve saldırılara tepki göstermek için İstanbul'da başlattığı 24 saatlik canlı yayın etkinliği sona erdi. İletişim Başkanı Altun'un telefonla bağlanmasının programa farklı bir sinerji kazandırdığını, yayını uluslararası boyuta taşıdığını dile getiren AYF Başkanı Burhan, "Bu, Türk medyasının organize olabileceğinin ve iyi bir refleks verebileceğinin bir göstergesidir. Kanallarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gazze yalnız değildi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen, Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Alman Çeşmesi yanına kurulan sahnede dün saat 14.00'te başlayan yayın, 20 Anadolu kanalında ve sosyal medya platformlarında canlı izlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da telefonla bağlandığı yayına ulusal basından çok sayıda gazeteci katıldı.

AYF Başkanı Sinan Burhan, yayının sorunsuz ve planlandığı şekilde tamamlandığını söyledi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına ilişkin Türkiye ve uluslararası kamuoyunda gündem oluşturma hedefi ortaya koyduklarını belirten Burhan, "Burada bütün gazeteci arkadaşlarımızın katılımı çok önemli. Hangi kurumda olursa olsun, dünyaya bakış açısı ne olursa olsun meslektaşlarımız geldiler, meslek adına Gazze'deki insanlık katliamına tepkilerini ortaya koydular." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un telefonla bağlanmasının programa farklı bir sinerji kazandırdığını, yayını uluslararası boyuta taşıdığını dile getiren Burhan, bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Burhan, Gazze'deki katliamın gündeme getirilmesi ve kamuoyu oluşturulması için çalışmalara devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bu, Türk medyasının organize olabileceğinin ve iyi bir refleks verebileceğinin bir göstergesidir. Kanallarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gazze yalnız değildir." diye konuştu.

"TEPKİMİZİ VE SESİMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİR"

Türk medyasının uluslararası etkisini vurgulayan Burhan, Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı ve TRT ekiplerinin kaydettiği görsellerin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) delil olarak kullanıldığının altını çizdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin de UAD'de, AA'nın delil niteliğindeki görsellerine dikkati çektiklerini anlatan Burhan, "Haber yapma yanında bir sürece de katkı veren gazetecilik gerçeği var. Bu açıdan bu süreç devam edecek. Bununla bırakmamamız lazım. Tepkimizi ve sesimizi yükseltmemiz gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : anadolu yayıncılar federasyonu fahrettin altun filistin gazze israil
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