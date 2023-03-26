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Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor
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26 Mart 2023 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 18:08:00

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Birer doktor, hemşire psikolog, radyoloji teknikeri ile halk sağlığı uzmanının hizmet verdiği mobil sağlık aracı, çadır kentlerde ve kırsal mahallelerde yaşayanları ziyaret ediyor.

Ekipler, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'ndeki depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti sundu.

Sağlık aracından mahalledeki 45 depremzede yararlanırken yetişkinlere de psikososyal destek hizmeti verildi.

Etiketler : Türk Kızılay malatya mobil sağlık aracı

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