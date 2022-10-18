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18 Ekim 2022 Salı 16:25:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 16:25:00

Türk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale merkezi kuracak

Kaynak: AA

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya-Elazığ hattında çok büyük bir afet müdahale merkezinin inşaatına yakında başlayacaklarını belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde, Kızılay Malatya Üretim Üssü'ne 2020'de Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk kazmayı vurduklarını, belediyenin buranın altyapısını, yollarını yaptığını, 60 milyon liralık bir destek sağladığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu gibi dünyadaki insani yardım ve afet alanındaki en büyük kuruluşlarla birlikte Malatya'yı bir Ar-Ge ve Ür-Ge merkezine çevirdiklerini kaydeden Kınık, "Bütün bu kuruluşlar sürekli olarak Malatya'ya geliyorlar, Malatya'da yapmış olduğumuz barınma ünitelerini, prefabrik barınma sistemlerini yerinde inceliyorlar, onların ihtiyaçlarına burada yeni, yenilikçi çözümler üretiyoruz, bunların patentlerini alıyoruz. Ve bu ürünleri Malatya'dan dünyaya sevk ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kınık, şöyle devam etti:

Şu ana kadar İngiltere, Almanya, Macaristan, Katar, Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik buradan. Suriye'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın çadırlarda, çamurlarda yaşayan insanların briket evler projesine Kızılay üretim üssü olarak da destek veriyoruz. Şu ana kadar 2 bin aileyi Malatya'da üretilmiş olan barınma üniteleri ile sırtlarını o çadıra yaslayan insanlar artık bir duvara yaslar oldular, mahremlerini korur oldular. Çok büyük bir insani etki de şu an oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde dünyanın en büyük ev tekstili ve ev gereçleri satıcılarından birisi olan Ikea buraya geliyor. Onlarla bir anlaşma yapıyoruz. Onların globalde bazı ürünlerinin burada üretilmesi ve buradan onların mağazaları aracılığıyla bütün dünyaya satılması noktasında da bir Ar-Ge ve ortak üretim planlayacağız.

Günlük 200 konteyner üretebilen, yıllık yaklaşık 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan imalatı yapabilen bir kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Kınık, "Bu rakamla beraber afet barınma sistemleri ve insani barınma sistemlerinde de Malatya bu işin adresi oldu. Malatya'da nitelikli üretim noktasındaki yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Kerem Kınık, sözlerini, "Burayı bir lojistik üs yapmaya çalışıyoruz. Kızılay lojistik şirketimiz de gerek demiryolu, gerek karayolu taşımacılığı ve gerek havayolu taşımacılığı noktasında burayı bir merkeze dönüştürme kararı aldı. Bunun Malatya ekonomisine de tarımına da ciddi desteği olacaktır. Malatya-Elazığ hattında çok büyük bir afet müdahale merkezi ve afet kapasite merkezinin inşaatına yakında başlıyoruz. Bölgede olası Allah göstermesin olacak afetler için de bu büyük bir müdahale kapasitesi olacaktır." diye tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise Kızılay Malatya Üretim Üssü'nde ileriki süreçte yapılacak yatırımlarla birlikte 1 milyar liranın üzerinde yeni yatırım yapılacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : türk kızılay kerem kınık afet müdahale merkezi
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