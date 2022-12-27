Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen 2022 yıl sonu değerlendirme toplantısında yaptıkları faaliyetleri anlatarak, gelecek yıl planladıkları hedeflerini açıkladı.

Her yıl aldıkları bağışları kamuoyuyla paylaştıklarını, 2022 yılının faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçtiğini dile getiren Kınık, Türkiye ile dünyanın farklı yerlerinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıklarını söyledi.

Kınık, 2022 yılında dünyada nüfusa oranla gönüllü kan bağışı olarak en büyük 3. ulusal dernek olduklarını aktararak, "Dünyanın en büyük hatır temelli programlarını yürüten dernek olduk. 192 Kızılhaç-Kızılay dernekleri arasından dünyada en çok ülkeye ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran ulusal dernek olduk. Dünyanın en büyük ulusal cemiyeti olduk. Gelir getirici faaliyetleriyle ve finansal sürdürülebilirlik bakımından da ekonomik büyüklük açısından da dünyanın en büyük ulusal cemiyeti olduk. Sosyoekonomik güçlendirme faaliyetleriyle en fazla insana destek olan ulusal cemiyet olduk." diye konuştu.

Çok boyutlu afete hazırlık projeleri gerçekleştirdiklerini, insani yardım noktasında 30 milyon insana, afetlerden etkilenen 2,5 milyon kişiye ulaştıklarını, göç mağduru 3 milyon insana yolculuklarında ve vardıkları yerlerde destek verdiklerini anlatan Kınık, şube timleri ve arama kurtarma ekipleriyle afetlerde devlet kurumlarının yanında bulunduklarını bildirdi.

MOBİL AŞEVLERİYLE GÜNLÜK 680 BİN ÖĞÜN KAPASİTESİNE ULAŞILACAK

Kınık, 2023'te 10 yeni aşevinin hizmete gireceği, toplam 35 aşeviyle günlük 212 bin öğün kapasitesine erişmiş olunacağını, mobil aşevleriyle de 2023 yılında günlük 680 bin öğüne ulaşacaklarını kaydetti.

Yurt dışında da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını aktaran Kınık, "2022 yılında ulaştığımız 11 milyon insan ve 46 ülkeyle yurt dışında en fazla insana ulaşan ve en fazla ülkede yardım yapan ulusal cemiyet olduk." ifadelerini kullandı.

Bağışçılardan alınan kanların işlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hastanelere teslim edildiğini kaydeden Kınık, "Her gün yaklaşık 300 farklı noktada, yaklaşık 8 bin kan bağışını alıp, Kızılay'ın 4 referans laboratuvarında işleyip 1500'e yakın hastaneye erişimi için lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Her gün yaklaşık 20 bini aşkın insana ulaştırılıyor. Bu yıl yaklaşık 2 milyon bağışçımız bize kan bağışında bulundu. Yaklaşık 4 milyon kan ürünü hastalarımıza ulaştırılmış oldu. Bu faaliyetlerimizi 2023 yılında da artırma hedefleri koyduk." dedi.

Kınık, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'deki doğal gaz yataklarında çalışan işçilerin Kızılay'ın imal ettiği şantiye binalarında kaldığını, denizin altına döşenen boruların da Kızılay lojistik şirketi tarafından taşındığını belirtti.

Gelecek senenin inovasyon ve sürdürülebilirlik yılı olacağına değinen Kınık, şunları kaydetti:

"Afet Genel Müdürlüğümüzün ismi 'Afet ve İklim Genel Müdürlüğü' olarak değişiyor. Kızılay Afet İzleme Sistemimiz tahmin sistemleriyle donatılacak. Afetlerde kullanılabilecek olan içecek, gıda, beslenme değişiklikleri ve yeni patentlerle birlikte dünyaya destek olmaya devam edecek. Gönüllü sistemimizi yaygınlaştıracağız ve dijitalleştireceğiz. Raflarda, sofralarda Kızılay Su'yu göreceksiniz. Kan torbası üretim fabrikamızı İstanbul'da faaliyete alıyoruz. Makine ve ekipman siparişlerimiz verildi. Kızılay bir taraftan ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye devam ederken bir taraftan da Kızılay'a destek veren kıymetli bağışçılarımıza destek vermeye de devam ediyor. Yeşilköy'deki Saye, bu yıl içerisinde 119 kişilik kapasitesiyle destek vermeye devam edecek. 2023 yılı için onaylanan 864 projemiz ile yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."