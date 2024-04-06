Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım gemisi gönderecek
Kaynak: AA
Türk Kızılay, işgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir insani yardım gemisi daha göndereceklerini açıkladı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.
Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. ��️— Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (@FatmaMericYlmaz) April 6, 2024
Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında. #SensizOlmaz #Gazze pic.twitter.com/27D0RazODW
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