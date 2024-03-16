Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 22. testi tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test
Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 16, 2024
✅ Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/0ahaLHakSS
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