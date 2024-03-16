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Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 22. testi tamamladı
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16 Mart 2024 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 22:36:00

Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 22. testi tamamladı

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test

Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test

Etiketler : SİHA test Milli teknoloji Baykar TB3
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