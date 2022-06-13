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13 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 13:00:00

Türk donanması 'milli gözlerle' görüyor

Kaynak: AA

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ASELSAN, bu alanda oluşan birikimden hareketle yeni ihtiyaçlara cevap verecek çözümlere odaklanmaya başladı. Silahlı insansız deniz araçlarına çözüm ise yolda...

Mavi vatanın güvenliğinde görev alan deniz platformları, milli olarak geliştirilen elektro-optik sistemlerle görüş sağlıyor.

ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalarla üstün kabiliyetlere sahip elektro-optik sistemler oluşturuyor.

Bu sayede görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği elektro-optik sistemlerin kara, hava ve deniz platformlarında geniş uygulama alanları bulunuyor.

Deniz elektro-optik sistemleri ihtiyacı, yakın zamana kadar kara ve hava platformları için geliştirilen çözümlerin deniz araçlarına uyarlanması şeklinde karşılandı. Ancak bu durum, sistemlerin denizdeki başarım seviyesinin sınırlı kalmasına yol açtı. Öte yandan, bu alanda dünyada sınırlı sayıda üretici olması dolayısıyla ihtiyaç duyulan sistemlerin temininde yüksek maliyetler ve uzun teslimat süreleriyle karşı karşıya kalındı.

ASELSAN tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla 2014 yılından bu yana elektro-optik sistemler alanında Denizgözü Ürün Ailesi oluşturmak için çalışmalara başladı. Geliştirilecek milli sistemlerle Türk ve müttefik donanmaların elektro-optik sistem ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

Kısa sürede yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirilen Ahtapot, Kırlangıç, Orfoz, Martı gibi yüksek performanslı elektro-optik ürünler, botlardan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya kadar farklı tiplerdeki deniz araçlarında görev yapmaya başladı. ASELSAN Denizgözü Ürün Ailesi'nde yer alan elektro-optik sistemler, halen 6 büyük gemi, yaklaşık 50 bot ve liman savunma amaçlı olarak kullanılan insansız deniz araçlarında kullanılıyor. Bir anlamda "kör" olan dev gemiler milli sistemlerle görüyor.

Söz konusu sistemler, yürütülen entegrasyon çalışmalarıyla adeta gemideki diğer sistemle konuşuyor, atış kontrol sistemiyle ortak bir atış senaryosu oluşturulması, görsel bilginin diğer gemi ve öz savunma sistemlerine aktarılması gibi temel fonksiyonları yerine getiriyor.

- DENİZİN ÜSTÜ TAMAM, SIRA DENİZALTILARDA

Geminin seyri, düşman unsurlardan korunmasında temel görevi radarlar üstlenirken, anti-radyasyon ve anti-gemi füzelerinin muharebe sahasında bulunduğu durumlarda radar aktivitesinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Bu durumda da deniz platformları için geliştirilen Piri Kızılötesi Arama Takip Sistemi ve Ahtapot gibi çözümlerin önemi ortaya çıkıyor. Bu sistemlerle geminin öz savunması azami seviyeye getiriliyor ve dışarıya yayın yapmayan tamamen pasif sistemlerle gemi kendini koruyabiliyor. Koruma bilgisinin yakın hava savunma sistemi gibi sistemlere aktarılmasıyla da tehlikenin bertaraf edilmesi sağlanıyor.

ASELSAN, yürüttüğü çalışmalarla Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları nezdinde elektro-optik alandaki tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor. Son olarak denizaltı periskoplarında kullanılan termal kameraları millileştiren ASELSAN, böylece denizaltılar için de çözüm setleri oluşturmaya başladı.

Şirket, 2014'te başlayan çalışmalar sonunda denizaltı, su üstü ve kıyı gözetlemeyi kapsayacak şekilde Denizgözü Ürün Ailesi'ni geliştirip tüm ihtiyaca cevap verebilir duruma geldi. 2022 yılı itibarıyla bu alanda yürütülen Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarından azami seviyede fayda sağlanır noktaya ulaşıldı.

- SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINA ÇÖZÜM YOLDA

ASELSAN, bu alanda oluşan birikimden hareketle yeni ihtiyaçlara cevap verecek çözümlere odaklanmaya başladı.

Silahlı ve silahsız insansız deniz araçlarındaki hızlı gelişmeyle birlikte bu araçlarda görev yapabilecek elektro-optik sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

Keşif-gözetleme ve düşman unsurlara angaje olabilecek insansız deniz araçları için Türkiye'de 4 konsorsiyum çalışmalar yürütüyor.

Silahsız insansız deniz araçları için Denizgözü-Kırlangıç elektro-optik keşif ve gözetleme sistemini kullanıma sunan ASELSAN, öz kaynaklı Ar-Ge projesiyle de yurt dışında kullanılan, insansız hava araçlarındaki CATS'in deniz tipini ülkeye kazandırmaya çalışıyor.

Etiketler : Türk donanması milli gözlerle Mavi vatanın güvenliği elektro-optik sistem
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