Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a hodri meydan: Canlı yayında konuşalım
Cumhur İttifakı Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, canlı yayında Mansur Yavaş'a meydan okudu. Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı programında malvarlığı iddialarına cevap veren Altınok, “Sayın Yavaş ve beni canlı yayında bir araya getirin belgeleriyle malvarlığımızı konuşalım” ifadelerini kullandı. Altınok “ Belediye başkanlığı döneminde benim mal varlığım azalmış, Sayın Yavaş'ın mal varlığı artmıştır” açıklamasında bulundu.
TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı programına Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok telefonla bağlandı.
Canlı yayında malvarlığı ile ilgili iddialara cevap veren Altınok, Mansur Yavaş'a meydan okudu. Gürkan Hacır'a Mansur Yavaş ile beni bir araya getirin belgelerimizle malvarlığımızı konuşalım diyerek açık çek verdi.
BENİM MALVARLIĞIM AZALMIŞ, YAVAŞ'IN ÇOĞALMIŞ
Altınok'un telefon bağlantısında yaptığı açıklama şu şekilde: