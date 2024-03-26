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26 Mart 2024 Salı 11:59:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 11:59:00

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a hodri meydan: Canlı yayında konuşalım

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Cumhur İttifakı Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, canlı yayında Mansur Yavaş'a meydan okudu. Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı programında malvarlığı iddialarına cevap veren Altınok, “Sayın Yavaş ve beni canlı yayında bir araya getirin belgeleriyle malvarlığımızı konuşalım” ifadelerini kullandı. Altınok “ Belediye başkanlığı döneminde benim mal varlığım azalmış, Sayın Yavaş'ın mal varlığı artmıştır” açıklamasında bulundu.

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır İle Taksim Meydanı programına Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok telefonla bağlandı.

Canlı yayında malvarlığı ile ilgili iddialara cevap veren Altınok, Mansur Yavaş'a meydan okudu. Gürkan Hacır'a Mansur Yavaş ile beni bir araya getirin belgelerimizle malvarlığımızı konuşalım diyerek açık çek verdi.

BENİM MALVARLIĞIM AZALMIŞ, YAVAŞ'IN ÇOĞALMIŞ

Altınok'un telefon bağlantısında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Yavaş, Turgut Altınok'un adına açıklama yapıyor, 600 dairesi var diyor, Turgut Altınok adına tapuları çıkarsın ben istifa edeceğim çıkartamazsa bu çamur atan sayın Mansur Yavaş'ın derhal istifa etmesi lazım. Şunu söyleyeyim Mansur Yavaş belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış, ev almış Ankara'da oturduğu evin değeri şu an en az 25 milyon TL. Ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Bunları çıkıp kendisi hesabını versin, hangi avukatlık ücreti ile bu evleri aldı? Bu gayrimenkulleri aldı? Ama benim mal varlığım çoğalmamış, mal varlığım azalmış. Yani bütün resmi kayıtlar bunlar, tapular bunlar hepsi bu. Antalya'da böyle bir tapu da yok, böyle bir ev de yok. Bu iftira ve çamur. Sayın Yavaş desin ki tv100'de sizlerin huzurunda Gürkan Bey'in model moderatörlüğünde Taksim Meydanına gelip seve seve belgeleri ile beraber tapu kayıtlarıyla beraber tartışmaya hazırım."
Etiketler : ankara turgut altınok seçim
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