AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, TGRT Haber canlı yayınına katıldı, seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Sokağın nabzı çok iyi" diyen Altınok, "Ankaralı hemşerilerimizin iradesine saygılıyız. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalan söyledi. Özür dilemeliydiler. CHP tabanı hayal kırıklığına uğratıldı. Ankara'mız büyükşehirden büyük bir kasabaya dönüştü. CHP Ankara'da %30 oy aldı" diyerek şöyle devam etti: "CHP'liyim ama sana oy vereceğim, diyenler var. Vatandaş Ankara'nın kayıp 5 yılını görüyor. Burası Başkent, 7 vatandaşımız selden öldü. Seçimden seçime milliyetçilik ve vatan sevgisi olmaz."

"Yavaş seçildiğinde hizmeti önledi. Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı iptal ettirdi. Herkesin başkanı olamadı, ambargolar uyguladı. Vatandaşa destek değil, köstek oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı herkesi kucaklamalı. Mansur Yavaş İyi Parti'ye de operasyon yaptı. Büyükşehirde çalışan İyi Partili üyelere tehditler var. Bana son gelen bilgiler, işçi kardeşlerimize 'istifa edeceksin yoksa seni işten atacağız' diyorlar. Bunlar gerçek tabi. Benim duyduğum İyi Partiler 'sana oy vereceğiz' diyorlar."

Altınok, dün de Bağlıca seçim ofisini açtı, vatandaşlarla bir araya geldi.

HÂLÂ KÖYLERDE SU-KANALİZASYON YOK

"Ankara yapılmayan yatırımlardan dolayı ciddi bir ulaşım çilesi yapıyor. Otobüsler balık istifi. Durakta bekleme süreleri arttı. Engelleme kısmı ise külliyen yalan. Getirdiği gündem maddeleri 99.8 oy birliğiyle kabul edildi. Polatlı'ya hala su gidemedi. Burası Başkent, Kızılay'da kaldırım taşları kırık. Köylerde kanalizasyon, su yok. Çankaya ve Oran'dakiler, Keçiören'e geliyor. CHP'li ya da sosyal demokratız diyorlar, misafirlerini Keçiören'e getiriyorlar. 5 yılda Mamak'ta 160 konut teslim edilmiş. 240 binada inşaat tamamlanmamış, vatandaşlar mağduriyet içerisinde. Otopark sorununu da kökten kaldıracağız. 5 yılda bir kentsel dönüşüm planı yok. 58 kilometre metro sözü vardı. 5 santimetre yapılmadı."