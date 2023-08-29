Tunceli'nin Hozat ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
Kaynak: İHA
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Son dönemlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu Tunceli'de termometrelerde aşağı yönlü değişim yaşanmaya başladı. Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde, bir anda bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar, uzun zamandır ağustos ayında dolu yağışı ile karşılaşmadıkların belirtti.
Köyde yaşayan vatandaşlar, dolu yağışı nedeni ile bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.
- Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
- Deprem konutlarının yapımı aralıksız devam ediyor
- İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
- Ağustos ayında dolu vurdu
- MSB duyurdu: öldürülen terörist sayısı 7 oldu
- Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor