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01 Ocak 2024 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 16:43:00

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : tunceli deprem saat 16.28 büyüklük 42
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