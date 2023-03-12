VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum"
"Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var"
TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşunu deprem bölgesine 1 ayda yaptı
Adana'da 4.4 büyüylüğünde deprem
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hayat bir akıştır, her an her şey değişebilir
"İstiklal Marşımız bir hürriyet destanıdır"
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 7 yıl geçti
Sinsice ilerleyip körlüğe yol açabilen glokom erken teşhisle önlenebiliyor
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Mandela'nın torunu deprem bölgesindeki yaraların bir yılda sarılacağına inanıyor
Hatay'ın 3 ilçesinde yeni devlet hastaneleri hizmete başladı
Başkan Erdoğan: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 993 yaralının tedavisi devam ediyor
Yenilenen Türk zırhlısı Amazon 4x4 göreve hazırlanıyor
Gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırıyor
ABD'de belirsizlik dönemi bitmek bilmiyor
Kuzey Kore'de, savaş caydırıcılık önlemleri kabul edildi
Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk: Ulusal Antarktika Bilim Seferi
Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti
THY'nin bazı Almanya seferleri bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi
10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında trafik hızlandı
12 Mart 2023 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 15:55:00

TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşunu deprem bölgesine 1 ayda yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremlerin ardından oluşturulan "hava yardım koridoru"nda 6 bin 320 sorti yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin 500 sortilik ulaştırma uçuşu sayısına neredeyse 1 ayda ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşturulan "hava yardım koridoru"nda 6 bin 320 sorti yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin 500 sortilik ulaştırma uçuşu sayısına neredeyse 1 ayda ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri ve yardımların bölgeye süratle gönderilmesine yönelik oluşturulan hava yardım koridoru çalışmalara katkı sağladı.

Hava yardım koridorunda görev alan 65 uçak ve 71 helikopter ile deprem bölgesine gece gündüz arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşındı, depremzedeler bu koridor aracılığıyla bölgeden tahliye edildi.

TSK'NIN 1 YILLIK ULAŞTIRMA UÇUŞUNU DEPREM BÖLGESİNE 1 AYDA YAPTI

"Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M dev nakliye uçakları ile "uçan kale" olarak ifade edilen CH-47 Chinook helikopterlerinin de görev yaptığı koridorda ABD, Endonezya, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar ve Norveç'ten gelen uçak ve helikopterler de çalışmalara destek verdi.

Bu kapsamda İHA ve TİHA'lar da uçuş gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tanker uçaklar da ekiplerin taşınması ve afetzedelerin tahliyesinde görev aldı.

TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşunu deprem bölgesine 1 ayda yaptı

"HAVACILIK LİTERATÜRÜNE GÖRE CİDDİ BİR RAKAM"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hava yardım koridorunda toplam 6 bin 320 sorti yapıldı. Bir ay içinde gerçekleşen uçuş sayısı, havacılık literatürüne göre ciddi bir rakam. Mukayese etmek gerekirse Hava Kuvvetleri Komutanlığının yıllık ulaştırma uçuşu sorti sayısı 6 bin 500. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda yaptığı ulaştırma uçuşunu hava yardım koridorunda bir ayda yaptı.

Hem deprem bölgelerine arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi götürülmesi hem de deprem bölgelerinden yaralı ve vatandaşların tahliyesinde fedakarca görev yapan uçak ve helikopter pilotlarımızla personelimizi kutluyorum."

Etiketler : tsk deprem bölgesi uçuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX