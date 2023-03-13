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13 Mart 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 15:00:00

TSK Özel Eğitim Merkez Komutanlıkları depremzedelere yuva oldu

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 900 afetzede, Antalya'da denize sıfır konumdaki Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda misafir ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından tüm imkanları seferber etti. Askeriyenin farklı illerdeki tesislerinin kapıları depremzedelere açıldı. Bu kapsamda özel eğitim merkezi komutanlıklarında misafir edilen depremzede sayısı 4 bin 811'e ulaştı.

3. Piyade Eğitim Tugayı'na ait Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı da depremin ardından evleri zarar gören afetzedeler için hazırlandı.

Depremin ikinci günü konuklarını kabul etmeye başlayan tesiste, çoğunluğu Hatay, Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 900 depremzede ağırlanıyor. Televizyon, buzdolabı, sıcak suyu bulunan odalarda kalan depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Otel konforunda hizmet sunulan afetzedeler, gün içerisinde deniz kenarında yürüyüş yapıp ücretsiz faydalandıkları kafeteryada satranç oynuyor, sohbet ediyor.

Doktor ve psikolojik danışmanların hizmet verdiği kampta, okul çağındaki 150 çocuğun kaydı çevredeki okullara yapıldı. Tesiste kalan öğrenciler, okullarına servis aracıyla gidiyor. Çocuklar okuldan ve derslerinden arta kalan zamanlarını kamptaki oyun parklarında eğlenerek geçiriyor. Tesiste ayrıca 0-6 yaş 60 afetzede çocuk için kreş de yer alıyor.

"KIYAFETTEN DETERJANA KADAR HER ŞEYİMİZİ KARŞILADILAR"

Depremzedelerden Elif Çalışkan, depremde yeğenlerini, evini kaybettiğini dile getirdi.

Antalya'ya depremin üçüncü günü geldiğini anlatan Çalışkan, "Buraya sadece pijamayla geldim, askerlerimiz bizi donattı, her ihtiyacımızı karşıladılar. Benim oğlum yok ama yüzlerce oğul sahibi oldum burada. Enkazdan çıkıp geldim, burada cennetteyiz. Allah razı olsun üç öğün yemek çıkıyor. Çok memnunuz. Kıyafetten deterjana kadar her şeyimizi karşıladılar." dedi.

İzzettin Özcoşkun ise İskenderun'da deprem acısını yaşadıklarını ve her şeylerini kaybettiklerini dile getirdi.

Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını dileyen Özcoşkun, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. 54 yaşındayım burada verilen hizmeti daha evladımdan görmedim. En rütbelisine kadar herkes hizmet ediyor, ne istesek yerine getiriyorlar. Burada mutlu olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Sıcak bir yuva açtılar, ailemizle kalıyoruz." diye konuştu.

Afetzede Filiz Yeşiltepe, İskenderun'da 6 katlı binanın birinci katında oturduklarını ve sarsıntı başlayınca iki çocuğunu alarak dışarıya koştuğunu anlattı.

Binanın saniyeler içinde yıkıldığını belirten Yeşiltepe, 1999'da Düzce depremini de yaşadığını ifade etti.

ÇOCUKLAR GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYOR

11. sınıf öğrencisi Ceylin Nisa Bozoklu ise hem okula gittiğini hem de çok sevdiği halter sporunu yaptığını belirtti.

Çocuklardan Mahmut Çelik de evlerini ve eşyalarını depremde kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Burada tatil yapıyoruz. Ailemle kalıyorum, etkinliklere katılıyoruz, çok mutluyuz. Askerlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Depremzede çocuklardan Haşim Ay, kampta güzel zaman geçirdiğini, kardeşiyle ve arkadaşlarıyla oynadığını anlattı.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri özel eğitim merkez komutanlığı depremzede

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