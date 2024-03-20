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20 Mart 2024 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 16:44:00

Trabzon'da olaylı maç sonrası sahaya giren 4 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden, 4'ü tutuklandı.

17 Mart Pazar günü Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıkmış, Fenerbahçeli futbolcular 3-2'lik galibiyeti kutlarken bordo mavili taraftarlar sahaya inmişti. Futbolcularla taraftar arasında arbede yaşanmıştı.

Çıkan olaylara ilişkin 38 kişinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sahaya giren maskeli şüpheli ile korner direğini alarak futbolculara saldıran zanlı dahil 4 şüpheli tutuklandı.

6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler : Trabzonspor Fenerbahçe TUTUKLAMA
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